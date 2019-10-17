Когда подготовят законопроект о референдуме: в "Слуге народа" назвали дату

Народные депутаты фракции "Слуга народа" активно работают над созданием законопроекта о народовластии. Соответствующий документ, который будет предусматривать и процедуру проведения референдума, будет готов к концу 2019 года.

Сейчас идет активная работа над системным проектом закона о народовластии, рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Главкому".

К слову: Закон о выборах в ОРДЛО не будут выносить на референдум, – депутат "Слуги народа"

Это комплексный вопрос, который надо рассматривать и вместе с проектом "Государство в смартфоне", и с диджитализацией. Этот законопроект точно не будет представляться как альтернативный проекту "Батькивщины", потому что мы это видим несколько по-другому – это вообще два разных текста,

– отметил Корниенко.

В пояснительной записке к своему законопроекту лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко писала, что он должен урегулировать правоотношения, связанные с инициированием, провозглашением, подготовкой и проведением всеукраинского референдума и созданием реальной возможности воплощения принятых в ходе него решений.

Зато законопроект "Слуги народа" будет определять более широкий круг вопросов – там речь пойдет не только о референдуме, а об инструментах народовластия в целом.

"Я думаю, что в ближайшее время – уже до конца года – мы будем выходить на это решение", – резюмировал народный депутат.

Что такое референдум?Референдум – принятие конституционных, законодательных, внешне- или внутриполитических вопросов народом. Проводится путем всенародного голосования.



В Украине проводились только два референдума – в 1991 году о провозглашении независимости и в 2000-м о реформе государственного управления (депутатской неприкосновенности, дополнительных основаниях для роспуска Рады, уменьшении количества депутатов до 300 и двухпалатном парламенте).