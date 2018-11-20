Когда поедет метро на Виноградарь и что известно о новых станциях

Киевский метрополитен заключил договор на строительство продолжения Сырецко-Печерской ветви.

Речь идет о продлении зеленой ветки метро до столичного района Виноградарь.

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Как сообщает пресс-служба метрополитена, договор на строительство КП "Киевский метрополитен" заключил с ОАО "Киевметрострой", который стал победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра планируют построить две станции метро – "Мостицкая" и "Проспект Правда".

Проект предусматривает ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался, что по итогам корректировки бюджета столицы на 2018 год учтут 1,1 миллиарда гривен на строительство новых станций метрополитена на Сырецко-Печерской ветке.



Схема строительства метро на Виноградарь

Согласно подписанному документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит около 6 миллиардов гривен (5,993 млрд грн).

В Киевском метрополитене напоминают, что в рамках этого проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей.

Станцию "Мостицкий" планируют построить как станцию глубокого заложения, а "Проспект Правды" и последующие будут строить открытым способом, как неглубокие.

Последний раз новую станцию метро в Киеве открыли 5 лет назад. В ноябре 2013 года была открыта станция метро "Теремки" на Оболонско-Теремковской (синий) линии.

К слову, с недавних пор оплатить проезд в кассах станций столичного метро можно карточкой.