Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX

В сети появилась информация относительно сроков поступления в продажу недавно представленных видеоадаптеров GeForce RTX. Отметим, что продажа новинок начнется 20 сентября.

Об этом сообщает интернет-портал WCCFTech со ссылкой на представителя крупного AIB-партнеров NVIDIA.

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Первой на прилавки магазинов попадет видеокарта GeForce RTX 2080. Данное событие намечено на 20 сентября. Перед этим 10 сентября будет отгружена небольшая начальная партия. Источник использовал словосочетание "очень большая" для описания основной партии, поэтому, скорее всего, именно GeForce RTX 2080 станет самым массовым решением новой линейки в первое время после начала продаж.

GeForce RTX 2080 Ti поступит в розницу через неделю после GeForce RTX 2080, а именно 27 сентября. Количество отгруженных флагманов будет значительно меньше, чем GeForce RTX 2080. Это выглядит вполне логично, учитывая цену и позиционирование GeForce RTX 2080 Ti. Кроме того, инсайдер уточнил, что основная часть предварительных заказов на данную видеокарту не будет обрабатываться до начала октября.



Видеокарта GeForce RTX 2070 поступит в продажу не раньше ноября

GeForce RTX 2070 появится в свободной продаже не ранее первых чисел ноября. В принципе, такой прогноз полностью соответствует предыдущим утечкам. В качестве одной из причин задержек выпуска GeForce RTX 2070 источник называет прямую конкуренцию последней со старшими решениями GeForce GTX 10 серии, которые будут продаваться до истощения складских запасов.

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