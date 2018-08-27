14:28
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX

66 Читати новину українською
Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX
Когда поступят в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX / NVIDIA

В сети появилась информация относительно сроков поступления в продажу недавно представленных видеоадаптеров GeForce RTX. Отметим, что продажа новинок начнется 20 сентября.

Об этом сообщает интернет-портал WCCFTech со ссылкой на представителя крупного AIB-партнеров NVIDIA.

Читайте также: NVIDIA представила новое поколение видеокарт GeForce RTX: обзор и цена

Первой на прилавки магазинов попадет видеокарта GeForce RTX 2080. Данное событие намечено на 20 сентября. Перед этим 10 сентября будет отгружена небольшая начальная партия. Источник использовал словосочетание "очень большая" для описания основной партии, поэтому, скорее всего, именно GeForce RTX 2080 станет самым массовым решением новой линейки в первое время после начала продаж.

GeForce RTX 2080 Ti поступит в розницу через неделю после GeForce RTX 2080, а именно 27 сентября. Количество отгруженных флагманов будет значительно меньше, чем GeForce RTX 2080. Это выглядит вполне логично, учитывая цену и позиционирование GeForce RTX 2080 Ti. Кроме того, инсайдер уточнил, что основная часть предварительных заказов на данную видеокарту не будет обрабатываться до начала октября.

GeForce RTX 2070
Видеокарта GeForce RTX 2070 поступит в продажу не раньше ноября

GeForce RTX 2070 появится в свободной продаже не ранее первых чисел ноября. В принципе, такой прогноз полностью соответствует предыдущим утечкам. В качестве одной из причин задержек выпуска GeForce RTX 2070 источник называет прямую конкуренцию последней со старшими решениями GeForce GTX 10 серии, которые будут продаваться до истощения складских запасов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Xiaomi Mi Band 3 можно заказать в Украине: сколько стоит фитнес-браслет
 28 июня , 15:03
Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
 2 июля , 18:07
Умные часы Samsung Gear S3 рекордно подешевели
 сегодня , 15:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук