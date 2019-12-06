Когда Путин согласится на любые условия Зеленского

На саммите лидеров стран НАТО в Лондоне Москва добилась отличного результата, хотя физически там никак не присутствовала. Но вот в Париже, куда на саммит "нормандской четверки" приедет Владимир Путин, это будет намного сложнее.

Нормандский неформат

Сейчас много всего говорят о том, чего ждать от этой встречи. Она будет действительно важной: там впервые проведут переговоры Зеленский и Путин.

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В отличие от многих своих коллег, я настроен довольно оптимистично. Дело в том, что у Украины будут очень хорошие стартовые позиции.

Что известно о встрече в нормандском формате? Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма. Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.



Предпосылками для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.



Нормандская встреча: все, что важно знать – читайте по ссылке.

Выборы в Донбассе сейчас Путину нужны больше, чем Зеленскому. Россия хочет как можно скорее впихнуть оккупированные территории в Украину, легализовать их там и полностью снять с себя ответственность за их судьбу.

Кремль надеется, что это приведет к снятию части западных санкций и оживлению полумертвой российской экономики. Путин также хочет избавиться от необходимости платить зарплаты и пенсии на разоренных оккупированных территориях и поддерживать там социалку.

Все это нужно сделать до выборов в российскую Госдуму 2021 года, чтобы показать россиянам, какой он миротворец и как он умеет договариваться с Западом. От успеха "Единой России" на этих выборах будет зависеть успех операции передачи власти от Путина к Путину в 2024 году.

В общем, если коротко, то дело обстоит так: чтобы остаться президентом и выжить в 2024 году, Путину нужна победа на выборах в Думу в 2021-м. Чтобы победить в 2021 году, ему надо снять санкции и оживить экономику в 2020-м.



Президент РФ Владимир Путин

Ну а для этого надо как можно скорее провести выборы уже на Донбассе. Сроки и условия проведения выборов на Донбассе он и собирается сейчас обсудить с Зеленским. Путину надо все делать очень быстро.

Поэтому Зеленский может сказать: можно и быстро, но только на наших условиях. "Л/НДР" распускаются, тяжелое оружие и боевики едут в Россию, а выборы проходят по нашим законам, с нашими СМИ и партиями.

Если нет, то и нет. Можем подождать, пока благодарные сограждане скинут нынешнего президента России. Говорить будем уже со следующим. Я думаю, в таких условиях Путин быстренько согласится на любые условия Зеленского.

Похожая ситуация будет в переговорах по газу. Украинский президент может сказать российскому: нам нужен 10-летний контракт на перекачку газа по нашей ГТС по нормальной транзитной цене. Или же вариант: контракт на один год, но по цене в 10 раз выше обычной.

Путину придется соглашаться. Дело в том, что он обязан исполнять контракты с Европой, а обходных путей транспортировки газа в обход Украины пока нет. Соответственно, Зеленский может сказать: "Ну, если вы не хотите платить обычную цену за транзит, то возите свой газ баллонами по железной дороге. Это уже ваша забота".



Украинский президент Владимир Зеленский

Если Путин будет требовать отказаться от выплаты денег, присужденных "Нафтогазу" международными судами, надо сразу же слать его куда подальше. Но вежливо. Ни единой причины оказываться от этих денег у Украины нет.

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Сейчас у Украины просто фантастическая стартовая позиция для переговоров с Россией. Я думаю, поэтому Путин так долго и мямлил, оттягивая дату проведения саммита. Но теперь ему все-таки придется пойти на уступки Украине, что, конечно, очень хорошо. Надеюсь, что так все и будет.

Полураспад НАТО

Эммануэль Макрон сказал, что у НАТО наступила "смерть мозга". Дональд Трамп ответил, что его заявление "очень мерзкое и неуважительное". При этом сам он называл НАТО "устаревшим" и грозился наложить санкции на страны, которые дают мало денег на общую оборону.

Во время личной встречи Трамп спросил Макрона, не хочет ли он забрать к себе во Францию боевиков "Исламского государства", которых американцы взяли в плен в Сирии. Макрон попытался извернуться и уйти от прямого ответа.



Встреча Макрона и Трампа в Париже

Трамп отпустил издевку: "Поэтому он и хороший политик, как уж на сковородке извивается, но ничего страшного". Макрону стало обидно и он сказал, что проблемы с боевиками вовсе не было бы, если бы американцы по приказу Трампа не сбежали из Сирии раньше времени и не бросили там своих коллег из других стран.

Тут уже Трамп надулся: он же считает, что полностью разбил боевиков "ИГ". Думаю, он даже не знал, что плечом к плечу с американцами там воюют французы, англичане и другие НАТОвские солдаты. Про них он просто забыл.

Но это только начало. Когда Макрон сказал, что у НАТО наступила "смерть мозга", он имел в виду то, что Турция, которая входит в НАТО, никак не согласовывает свои действия в Сирии с другими странами Альянса.

Турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган на это со смехом ответил, что это у Макрона наступила смерть мозга – пускай он сходит и проверится. Француз запомнил это и на Саммите еще сильнее наехал на Турцию.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он прямо сказал, что Анкара уничтожает в Сирии курдов – союзников НАТО, которые воевали против "ИГ" вместе с европейцами. При этом Макрон напомнил, что сами турки в этой войне на всю катушку сотрудничают с самыми адскими головорезами-исламистами. По сути, он обвинил Эрдогана в сотрудничестве с террористами.

Турция сказала: "Ах так? Ну хорошо. Сейчас вы сами признаете, что мы все делаем правильно. Если вы, европейцы, американцы и канадцы, не поддержите наши действия в Сирии, то мы заблокируем принятие любых совместных деклараций и заявлений в НАТО".

Анкара тут же официально заблокировала принятие Альянсом плана обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в случае военного нападения со стороны России.

Таким образом Эрдоган сделал обалденный подарок своему лучшему другу – Владимиру Путину. Который, кстати, сейчас отгружает Турции комплексы ПВО С-400, способные следить за всей НАТОвской авиацией.



Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Внутри НАТО многие сначала даже не поверили, что Турция начала тупо шантажировать своих союзников безопасностью Восточной Европы. Один источник Reuters назвал это "захватом заложников", второй сказал, что Анкара занимается "подрывной деятельностью". Я думаю, что оба они правы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даже сделал по этому поводу специальное заявление. Он сказал, что НАТО незамедлительно и в полном объеме ответит на возможную агрессию России против стран Балтии и Польши.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Когда я это услышал, я понял, что абсолютно не верю интеллигентному и мягкому норвежцу. Точнее, ему-то я верю, он хочет, чтобы все было хорошо. Но я не верю, что Эрдоган, Трамп и Макрон, которых явно тошнит друг от друга, действительно встанут на защиту союзников.

Эрдоган просто счастлив будет, если кто-то нападет на Францию. Я уверен, что плевать он хотел и на страны Балтии. Не они ему С-400 продают, а Путин. Да и Трампу никакой радости от всех этих суетливых европейцев нет. Он вообще считает, что США зря тратит на них свои деньги и усилия.

Макрон вот говорит, что не уверен в том, что все члены НАТО будут соблюдать Пятую статью устава НАТО о совместной самообороне. Я не сомневаюсь, что после этого саммита в Лондоне и другие страны тоже поймут, что Пятая статья уже не та, что была в Холодную войну.

Итоги саммита в Лондоне выглядят очень неутешительно. Турция закупает оружие у РФ и шантажирует европейцев, США ругаются с Францией и дают меньше денег на НАТО, а Франция обвиняет США в предательстве союзников и Турцию – в сотрудничестве с террористами.

При этом Прибалтика и Польша остаются без плана обороны от российского вторжения. По-моему, они там все действительно сошли с ума и делают все возможное, чтобы это вторжение все-таки состоялось.

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Вы спросите, а зачем это Путину? А затем, что если никто на такое вторжение не ответит, НАТО погибнет само собой. Кому нужен будет оборонительный военный альянс, члены которого вместе никого не защищают, а лишь ругаются между собой.

Да и еще дружат к Кремлем и закупают российское оружие? Никому. А распад НАТО – это и есть одна из главных целей внешней политики Владимира Путина.