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Когда в роддомах начнут раздавать "пакеты малыша": названы числа

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Без подарков остались и самые маленькие украинцы. Коробка-колыбель, а в ней – одеяло, матрасик, одежда, подгузники, игрушки. Такие бэби-боксы с первого сентября должны были раздавать всем украинским роженицам. Однако, обещанные правительством наборы для новорожденных в родильные дома еще не поступили.

В Украине с 1-го сентября каждому новорожденному обещали выдавать коробку-колыбель со всем необходимым: одеялом, матрасом, полотенцем, пеленками, подгузниками и игрушками-погремушками. Всего – 25 наименований. У мам – важное пожелание: хотели бы видеть качественные вещи, добротные.

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В регионах о "пакете малыша" уже слышали. Инициативе правительства радуются. Но пакеты для новорожденных, которые должны были вручать уже с 1 сентября, до сих пор никто не видел. Даже в столице. Ждут бэби-боксы и в этом роддоме Киева.

Для социально незащищенных слоев населения это большая помощь, потому что там расходные материалы, сейчас один термометр электронный 150 гривен стоит,
– сказала главная акушерка киевского роддома №3 Елена Белько.

В Харьков беби-боксы тоже еще не завезли. Правда, государственных 35 миллионов гривен для реализации проекта уже получили. В общем, соглашения на получение финансирования помощи уже подписали в 22 областях.

"Договоры подписаны, и ближайшая дата получения "пакета малыша" – это примерно десятые числа сентября. После этого все мамы, которые будут выписываться в сентябре, получат эти пакеты", – заявил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

бебі-бокс
Бэби-бокс

На местах вину за то, что инициатива задерживается, перекладывают на Минсоцполитики. Мол, там вовремя не утвердили содержимое пакетов. Однако обещанное новорожденные получат.

Мы взяли тайм-аут на месяц, то есть у нас есть один месяц, чтобы предоставлять пакет тем, кто родился с 1-гт сентября. Ну, не успеваем!
– сказал директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

Но мамы, которым вот-вот рожать, подарков от государства не ждут. И охотнее приняли бы помощь деньгами. "Если будут выдавать сразу, тогда хорошо, а если, как написано, примерно 30 дней, то лучше самой купить это", – прокомментировала беременная Елена Пономарева.

Это такой диктат от государства. Семья имела бы право сама выбирать, что именно покупать. Для этого есть система социальных карт, средства, которые бы могли быть потрачены только на детские вещи,
– подчеркнула молодая мама Александра Азархина.

На закупку пакетов малыша Украина предусмотрела 500 миллионов гривен. По 5 тысяч за каждый. Бэби-боксы будут поставлять без тендера, проект зарегистрировали как международную техническую помощь. В дальнейшем же планируется закупать через "Прозорро". Да и наполнение пакета скорее всего изменят. Приблизят к украинским реалиям. Возможно, откажутся от коробки-люльки. Чиновники не очень верят, что украинские родители будут класть в нее своих детей.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Министерство социальной политики Беременность и роды Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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