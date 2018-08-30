Когда выйдут новые модели iPhone: известна дата

Американская Apple Inc. проведет презентацию новых моделей смартфонов iPhone 12 сентября в своей штаб-квартире в Купертино.

Об этом пишут некоторые СМИ, журналисты которых получили соответствующие приглашения.

Читайте также: Редкий iPhone 2G продают за 12 тысяч долларов

Ожидается, что на мероприятии представят три новых модели, внешний вид которых будет схож с нынешним флагманом – iPhone X.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, одна из моделей будет флагманской. Она получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Смартфон может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших на рынке.

Также выйдет обновление iPhone X, представленного в 2017 году, с улучшенной камерой и повышенной скоростью обработки данных.

Третья модель придет на замену iPhone 8, а его цена при этом уменьшится. Устройство получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X – 5,8 дюйма), края корпуса сделают алюминиевыми, а не из нержавейки, как у iPhone X. Аппарат оборудуют жидкокристаллическим экраном (iPhone X оснащен OLED-экраном). Изменится цветовая гамма смартфона.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно