Когда выйдут новые модели iPhone: известна дата
Американская Apple Inc. проведет презентацию новых моделей смартфонов iPhone 12 сентября в своей штаб-квартире в Купертино.
Об этом пишут некоторые СМИ, журналисты которых получили соответствующие приглашения.
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Ожидается, что на мероприятии представят три новых модели, внешний вид которых будет схож с нынешним флагманом – iPhone X.
Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, одна из моделей будет флагманской. Она получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Смартфон может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших на рынке.
Также выйдет обновление iPhone X, представленного в 2017 году, с улучшенной камерой и повышенной скоростью обработки данных.
Третья модель придет на замену iPhone 8, а его цена при этом уменьшится. Устройство получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X – 5,8 дюйма), края корпуса сделают алюминиевыми, а не из нержавейки, как у iPhone X. Аппарат оборудуют жидкокристаллическим экраном (iPhone X оснащен OLED-экраном). Изменится цветовая гамма смартфона.
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