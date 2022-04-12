Об этом 12 апреля рассказали в Энергоатоме. Отметили, что ЧАЭС захватили в первый день полномасштабной войны, как раз во время смены Людмилы.

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Что случилось на станции

Работница ЧАЭС вспомнила историю со спасателями, когда женщины из столовой попросили их помочь со стиркой. Мужчины все сделали и несли чистые вещи в прозрачных полиэтиленовых пакетах.

Россияне всех пропустили, но у них началась истерика. Людмила сказала, что оккупанты спросили: "Почему к вам приехала ритуальная служба?".

Я их не поняла. Говорят, что вот стоит маленький УАЗ и на нем написано "ритуальная служба". И у людей на спинах написано "ритуальник". Они понесли белые мешки. Россияне спрашивали: "Кто умер? Кого вы там убили?"

– рассказала Людмила.

Она отметила, что после этого оккупанты расспрашивали, что означает слово "рятувальник".

Людмила Козак о россиянах на ЧАЭС: смотрите видео