В настоящее время система мониторинга не работает. Об этом рассказал глава Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Евгений Крамаренко.

Важно Вопрос вывода войск России из ЧАЭС и ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях, – глава МАГАТЭ

Потому информации о превышении радиации нет.

Какая ситуация в Чернобыле

Крамаренко добавил, что станция питается из Белоруссии. На другой территории зоны отчуждения отсутствует электроснабжение.

Кроме ЧАЭС, в зоне есть ряд пунктов хранения радиоактивных отходов. Они не менее опасны, чем сама станция. Пока неизвестно, что происходит и там.

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