Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Ригора Астапени, проведенного 11 марта.

К теме 93% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России: результаты исследования

Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале – всего 3% граждан за войну в Украине.

По данным предварительного опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие РБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".

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