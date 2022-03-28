Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко.

Важно Гуманитарная помощь из Львова доставлена в Чернигов

Выступая на грузовом складе вблизи варшавского аэропорта имени Шопена при доставке медицинского оборудования при содействии благотворительной организации Direct Relief, Яременко сказал, что благодарен международному сообществу за оказанную помощь.

В грузе, направлявшемся в Украину, было все: от металлических кроватей до марли, ингаляторов от астмы и кислородных концентраторов. Но очень нужно было больше поддержки, добавил Яременко, призывая другие организации приобщиться к помощи Украине.

За последнюю неделю мы видим, что уровень гуманитарной поддержки несколько снизился. Мы надеемся, что это будет определенная пауза, чтобы найти новые ресурсы, и потому, что российская агрессия усиливается, и они бомбят мирных жителей,

– сказал он.

По данным ООН, война, которую развязала Россия против Украины, вызвала гуманитарный кризис и сделала беженцами примерно 10 миллионов человек, то есть почти четверть населения страны.

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