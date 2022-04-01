Таковы данные спасателей по состоянию на 18:30 1 апреля. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Заметьте Оккупанты нанесли значительный ущерб Николаеву: на восстановление нужно 84 миллиона гривен

Спасатели нашли под завалами тела 29 погибших. Еще один человек, к сожалению, умер в реанимации.

Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Напомним, утром 29 марта оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по Николаеву и попали в здание ОГА. Из-за этого разрушена центральная часть здания с 1 по 9 этаж и в частности кабинет главы ОВА Виталия Кима.

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