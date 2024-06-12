Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт подчеркивает, что в последнее время СБУ увеличила количество сообщений о задержании коллаборационистов.

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СБУ улучшила работу по выявлению коллаборационистов

Голобуцкий отметил, что "это свидетельствует не столько об увеличении их численности, сколько об улучшении работы по их выявлению. Ведь "любителей русского мира" хоть и уменьшилось в нашем государстве после февраля 22-го года, но совсем они не исчезли".

Только с начала этого года СБУ открыла 1094 уголовных производства по фактам коллаборационистской деятельности (подозрения объявлены 1203 лицам, осуждены 311),

– акцентирует политолог.

Отвечать перед правосудием будет каждый

Голобуцкий обращает внимание на недавнее задержание дочери экс-мэра Полтавы Мамая.

"Наталья Веретенникова (Мамай) совершенно не считала проблемой работать на Путина во время Великой войны. Просто и гениально через свое рекламное агентство в Петербурге участвовала в PR-кампании партии Путина "Единая Россия". Она даже не напряглась бежать из Киева: так и сидела здесь под обстрелами, дистанционно управляла рекламным бизнесом в России", – пишет эксперт.

Непереборчивой коллаборационистке грозит до 12-х лет тюрьмы. И здесь важно, что СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания. Можно надеяться, что твое сотрудничество с врагом останется незамеченным, но рано или поздно тебя обнаружат и арестуют. Кто бы ты ни был – нардеп, митрополит УПЦ МП или дочь влиятельного чиновника,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы, которая работала на "избирательный штаб" партии Путина.

