Флаг Украины освещает символический памятник Риму. Это – жест солидарности с украинским народом.

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Украинский флаг публикуют в соцсетях

Также знамя Украины туристы и римляне публикуют в социальных сетях, чтобы сказать "нет войне". Одним из первых наш флаг опубликовал мэр города Роберто Гуальтьери.

Колизей окрашен в желто-голубой цвет в знак близости к украинскому народу. Рим предан миру,

– написал мэр.

Также городской председатель Рима пообещал провести факельную процессию солидарности и вместе сказать "Нет – войне!"

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!