Флаг Украины освещает символический памятник Риму. Это – жест солидарности с украинским народом.
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Украинский флаг публикуют в соцсетях
Также знамя Украины туристы и римляне публикуют в социальных сетях, чтобы сказать "нет войне". Одним из первых наш флаг опубликовал мэр города Роберто Гуальтьери.
Колизей окрашен в желто-голубой цвет в знак близости к украинскому народу. Рим предан миру,
– написал мэр.
Также городской председатель Рима пообещал провести факельную процессию солидарности и вместе сказать "Нет – войне!"