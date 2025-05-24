Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины, вступивший в силу 15 марта 2022 года.

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Что такое коллаборационизм и какое наказание грозит за сотрудничество с Россией

Во время войны некоторые украинцы обеспечивали на территории своего государства интересы врага и причиняли различный вред. 70 таких коллаборационистов Украина отправила в Россию в рамках украинско-российского обмена. Люди, которые "давно хотели уехать в Россию", смогли покинуть Украину.

Коллаборационизмом считается:

публичные выступления на митингах, собраниях, в прессе, в Интернете, во время которых отрицается вооруженная агрессия против Украины, оккупация части территории, а также звучат призывы к поддержке действий России, поддерживаются ее вооруженные формирования и оккупационная администрация;

добровольная работа гражданина в незаконных органах власти на временно оккупированной территории, а также участие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов на ВОТ (или же вынесение призывов к проведению там референдумов и выборов);

осуществление украинцем пропаганды в интересах России в учебных заведениях и содействие внедрению стандартов образования государства-агрессора в Украине;

осуществление украинцем пропаганды в интересах России в учебных заведениях и содействие внедрению стандартов образования государства-агрессора в Украине; передача помощи российским военным, или хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором;

организация и проведение мероприятий политического характера (съездов, собраний, митингов, конференций) для поддержки России, а также активное участие в таких мероприятиях;

добровольное занятие должности в российских судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие незаконных вооруженных или военизированных формированиях государства-агрессора и предоставление таким формированиям помощи в ведении боевых действий против Украины;

совершение действий или принятие решений, что привели к гибели людей или иных тяжких последствий.

Правоохранители определяют, насколько тяжелым является преступление коллаборанта. Уголовный кодекс предусматривает различные виды наказаний, которые могут применяться к нему. Среди них – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. Также виновному могут присудить исправительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев, штраф до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, лишение свободы на срок до 15 лет или же пожизненное лишение свободы. В качестве дополнительного вида наказания суд может назначить конфискацию имущества.