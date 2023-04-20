Все имущество зарегистрировано на компании, владелицей которых является сестра Коломойского Лариса Черток. Откуда женщина взяла деньги на покупку жилья – пока неизвестно.

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Какое жилье у семьи Коломойского во Франции

Сестра Игоря Коломойского располагает 2 квартирами, 4 апартаментами, 2 подвальными помещениями и 2 парковочными местами только в столице Франции. Вся недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро и имеет вид прямо на Эйфелевую башню.



Дом сестры Коломойского в Париже и документы на него / Фото Радио Свободы

По словам журналистов, это имущество семья Коломойского приобрела еще в 2018 году.



В Париже у семьи Коломойского есть шикарное жилье / Фото Радио Свободы

Также Черток владеет замком Буффавен, возведенным в 15 веке в поселке Люлли, в 10 километрах от Женевского озера. Комплекс имеет площадь 109 тысяч квадратных метров, куда входят трехэтажный замок с подвалом, пристройка и земельный участок. Этот замок зарегистрирован на компанию сестры Коломойского, офис которой расположен в Монако.



Замок сестры Коломойского во Франции и документы на него / Фото Радио Свободы

Журналисты обнаружили, что к осени 2014 замок был собственностью семьи соратника Коломойского – Игоря Палицы. После того, как земля перешла в собственность олигарха, там произошли масштабные изменения. В частности, амбар превратили в двухуровневую жилую площадь с оздоровительной зоной и открытым бассейном, а также построили теннисную, баскетбольную и футбольную площадки. По данным спутника, спортплощадки появились у замка в 2016 году.



Спутниковые снимки территории замка семьи Коломойского / Фото Радио Свободы

Обратите внимание! Замок Буффавен был возведен в 15 веке и является одним из немногих сооружений, в достаточно хорошем виде сохранившихся до наших времен. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших его в 1590 году. Внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.

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