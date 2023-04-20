Все имущество зарегистрировано на компании, владелицей которых является сестра Коломойского Лариса Черток. Откуда женщина взяла деньги на покупку жилья – пока неизвестно.
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Какое жилье у семьи Коломойского во Франции
Сестра Игоря Коломойского располагает 2 квартирами, 4 апартаментами, 2 подвальными помещениями и 2 парковочными местами только в столице Франции. Вся недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро и имеет вид прямо на Эйфелевую башню.
Дом сестры Коломойского в Париже и документы на него / Фото Радио Свободы
По словам журналистов, это имущество семья Коломойского приобрела еще в 2018 году.
В Париже у семьи Коломойского есть шикарное жилье / Фото Радио Свободы
Также Черток владеет замком Буффавен, возведенным в 15 веке в поселке Люлли, в 10 километрах от Женевского озера. Комплекс имеет площадь 109 тысяч квадратных метров, куда входят трехэтажный замок с подвалом, пристройка и земельный участок. Этот замок зарегистрирован на компанию сестры Коломойского, офис которой расположен в Монако.
Замок сестры Коломойского во Франции и документы на него / Фото Радио Свободы
Журналисты обнаружили, что к осени 2014 замок был собственностью семьи соратника Коломойского – Игоря Палицы. После того, как земля перешла в собственность олигарха, там произошли масштабные изменения. В частности, амбар превратили в двухуровневую жилую площадь с оздоровительной зоной и открытым бассейном, а также построили теннисную, баскетбольную и футбольную площадки. По данным спутника, спортплощадки появились у замка в 2016 году.
Спутниковые снимки территории замка семьи Коломойского / Фото Радио Свободы
Недавно к Коломойскому в гости пришла СБУ
- Утром 1 февраля дом Игоря Коломойского с обыском посетили сотрудники СБУ и БЭБ. Олигарх обвинялся в махинациях вокруг ПАО "Укртатнафты", а также "Укрнафты".
- Впоследствии правоохранители разоблачили, что топменеджмент компании Коломойского незаконно присвоил себе 40 миллиардов гривен на транспортировке и выстройке нефти.
- Правоохранители продолжают расследование в рамках уголовных производств и устанавливают все обстоятельства.