Стоимость одного такого российского "Терминатора" – от 1 до 5 миллионов долларов. При этом ни место, ни время появления БМПТ – неизвестно.
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"Терминаторы" грузили на железной дороге еще в феврале
Для Терминаторов военные действия в Украине будут дебютом. Видео как очередное ноу-хау российского оборонпрома грузят на железнодорожные платформы, появились еще в конце февраля – причем еще до начала вторжения. В общей сложности таких БМПТ у россиян только 9 и будто все послали превращаться в металлолом в Украину.
Издание АрмияInform предполагает, что "Терминаторы" вошли в один из танковых батальонов 90-й Витебско-Новгородской гвардейской танковой дивизии. Она дислоцируется в Чебаркуль Челябинской области.
Смотрите видео с новыми российскими "Терминаторами" / Видео АрмияInform
Что известно о БМПТ "Терминатор"
- Это вариант многоцелевой боевой гусеничной машины огневой поддержки на базе танка Т-72 или Т-90.
- Россияне уверяют, что у нее мощное вооружение и защита.
- Вроде бы "Терминаторы" способны поражать пехоту, танки, БМП и даже вместе с ПВО вести борьбу против вертолетов и самолетов – на низкой скорости и высоте.
- "Терминаторы" вооружены двумя автоматическими пушками калибра 30 миллиметров 2А42 и крупнокалиберным пулеметом.
- Экипаж машины состоит из 5 человек.
"Терминаторы" опробовали в Сирии
Производят БМПТ на "Уралвагонзаводе". Испытали россияне эти машины в Сирии в 2017 году, а уже после этого поставили на вооружение.
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Скоро будут новые трофеи, – ВСУ
В телеграм-канале "Оперативно. ВСУ" тоже обнародовали видео с "Терминаторами". При этом машины – изрядно заляпаны грязью. Очевидно, по логике россиян, должны пугать украинцев уже своим внешним видом.
Очень скрепное название. А у нас скоро будут новые трофеи. Посмотрим на их очередные эксклюзивные технологии,
– написали в соцсетях.
Еще одно видео с "Терминаторами" / Видео с телеграм-каналов:
Какие потери врага: данные по состоянию на 18 мая
- С 24 мая украинские военные ликвидировали 28300 врагов.
- Только за сутки эта цифра выросла на 400 врагов.
- Также наши воины уничтожили 1235 танков и более 3 тысяч боевых бронированных машин, 586 артиллерийских систем, 202 самолета и 167 вертолетов.
- Также в списке – 13 кораблей и катеров.
Смотрите в видео: сводка Генштаба за 18 мая