На въезде в Молдову выстроились колонны авто. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
Важно Кремль принял решение о нападении на Молдову, – The Times
Почему люди бегут в Украину
Таким образом, они выбирают, куда ехать. Братчук отметил, что люди едут в Украину, даже несмотря на войну. Жители Приднестровья понимают, что ВСУ мощно стоят на защите нашего государства, хотя Россия пытается распространять фейки в регионе.
Риски есть
Что происходит в Приднестровье
- Еще 25 апреля в Приднестровье раздалась серия взрывов. В частности, были разрушены вышки, транслировавшие российскую пропаганду.
- Самопровозглашенные власти региона увидели в этих действиях "украинский след".
- Из-за провокации президент Молдовы Майя Санду экстренно созвала Совбез страны.
Уже 1 мая в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники. Нашли материалы газеты, датированной 2 мая. В ней сообщают о терактах с большим количеством жертв на майские праздники. Одесские власти знают о 4 возможных провокациях России в Приднестровье.
Там отметили, что страна-агрессор работает по одинаковому сценарию. Предполагается, что Россия попытается оформить Приднестровье как "независимое государство".
Британские СМИ пишут, что Путин якобы уже одобрил окончательное решение по нападению на Молдову. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, Украина станет более уязвимой.
К теме – Россия напечатала "экстренный выпуск" газеты Приднестровья за 2 мая о терактах: