Команда Юлии Тимошенко требует прекратить начислять украинцам искусственные долги за газ
Власть продолжает издеваться над украинцами. Более 3 миллионов домохозяйств, у которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа.
Об этом в прямом эфире на телеканале ZIK сказал народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, говорится на сайте партии.
"По вине правительства и НКРЭКП сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам и еще и по повышенной цене!" – возмутился он.
Политик отметил: по закону, для того чтобы появились счетчики, нужно их было заложить в тариф облгазам.
Вадим Ивченко отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а начислили задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.
"Новые платежки вызвали возмущение людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами извлекают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки", – сказал парламентарий.
Команда Юлии Тимошенко требует от правительства и от НКРЭКП срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа к обоснованным, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.
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