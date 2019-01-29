14:50
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Команда Юлии Тимошенко требует прекратить начислять украинцам искусственные долги за газ

      65 Читати новину українською
      Вадим Ивченко
      Вадим Ивченко / informator.news

      Власть продолжает издеваться над украинцами. Более 3 миллионов домохозяйств, у которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа.

      Об этом в прямом эфире на телеканале ZIK сказал народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, говорится на сайте партии.

      "По вине правительства и НКРЭКП сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам и еще и по повышенной цене!" – возмутился он.

      Политик отметил: по закону, для того чтобы появились счетчики, нужно их было заложить в тариф облгазам.

      Вадим Ивченко отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а начислили задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.

      "Новые платежки вызвали возмущение людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами извлекают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки", – сказал парламентарий.

      Команда Юлии Тимошенко требует от правительства и от НКРЭКП срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа к обоснованным, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2993
      Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      сегодня , 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      Марта Вересюк 45
      Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      сегодня , 13:30 Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      Яніна Ткачук 47610
      Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      сегодня , 12:01 Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      Артем Овдієнко 325
      Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины
      сегодня , 10:20 Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины
      Ігор Саджениця 296
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Юлия Тимошенко уверенно приближается к победе, – социология
       28 января , 15:57
      Стало известно, какую зарплату получил Луценко после отдыха на Сейшелах
       9 февраля 2018 , 19:23
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря 2018 , 14:49
      Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, – Вадим Ивченко
       17 января , 17:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук