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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Команда Зеленского хочет ввести всеобщее декларирование: что это такое и кого обойдет

      418 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty image

      В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовили законопроект о введении всеобщего декларирования доходов украинцев.

      О том, кого коснутся нововведения рассказал юрист, эксперт в вопросах налоговой и финансовой политики комнду Зеленского Даниил Гетманцев в интервью "Цензор. НЕТ".

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      По его словам, украинцы не знают, сколько платят государству.

      Мы не будем касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Общее декларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно ответить на этот вопрос. Вы не чувствуете, "сколько" вам стоит государство,
      – заявил он.

      Гетьманцев поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, которая будет касаться "всех, но не чиновников", потому что они "уже давно вывели свои капиталы и подают электронные декларации".

      Гетьманцев Зеленський
      Даниил Гетманцев и Владимир Зеленский

      Он привел пример Аргентины, где в 2016 году к власти пришел новый президент Маурисио Макри, который провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. Это позволило вывести 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. По его мнению, амнистировать нужно не только капитал, но и недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности.

      Он также уточнил, что в проекте закона записано, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия не распространяется.

      Если некий условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу,
      – подытожил Гетьманцев.

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      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Зеленский е-декларирование
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