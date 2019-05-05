Команда Зеленского хочет ввести всеобщее декларирование: что это такое и кого обойдет
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовили законопроект о введении всеобщего декларирования доходов украинцев.
О том, кого коснутся нововведения рассказал юрист, эксперт в вопросах налоговой и финансовой политики комнду Зеленского Даниил Гетманцев в интервью "Цензор. НЕТ".
Читайте также: Есть два пути, - Кравчук дал Зеленскому совет относительно Донбасса
По его словам, украинцы не знают, сколько платят государству.
Мы не будем касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Общее декларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно ответить на этот вопрос. Вы не чувствуете, "сколько" вам стоит государство,
– заявил он.
Гетьманцев поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, которая будет касаться "всех, но не чиновников", потому что они "уже давно вывели свои капиталы и подают электронные декларации".
Даниил Гетманцев и Владимир Зеленский
Он привел пример Аргентины, где в 2016 году к власти пришел новый президент Маурисио Макри, который провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. Это позволило вывести 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. По его мнению, амнистировать нужно не только капитал, но и недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности.
Он также уточнил, что в проекте закона записано, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия не распространяется.
Если некий условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу,
– подытожил Гетьманцев.
Что обещает Владимир Зеленский