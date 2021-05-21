Его юристы добились временной остановки реализации арестованного имущества по лоту №464865, а именно имущественного комплекса площадью 6 715,8 кв. м, расположенного на улице Ивана Мазепы, 11 в Киеве, и запрета победителю аукциона – ООО "Перфом Стандарт" – осуществлять любые расчеты с ГП "СЭТАМ" и исполнителем, который является ответственным за продажу имущества на торгах.

Соответствующее решение по делу № 910/7673/21 17 мая вынесла Виктория Сивакова, судья Хозяйственного суда города Киева, в который обратилась команда юристов К. Жеваго.

Судья удовлетворила заявление истцов и остановила реализацию предмета лота №464865, отметив, что в противном случае к "Перфом Стандарту", которое выиграло аукцион, может перейти право собственности на предмет аукциона.

По словам судьи, в случае совершения победителем аукциона ООО "Перфом Стандарт" предусмотренных законом и правилами торгов действий по уплате своей ставки на аукционе и вознаграждения ГП "СЭТАМ", могут наступить "негативные последствия для всех участников спорных правоотношений, в том числе для ТОВ "Перфом Стандарт", ГП "СЭТАМ", частного исполнителя Бережного Я. В. и других лиц". Причем в постановлении идет речь о выполнении какого-то решения суда, по делу в котором еще даже не подан иск на момент вынесения этого постановления.

Журналисты, которые внимательно следят за ситуацией вокруг здания отеля, отмечают, что, несмотря на удовлетворение иска, такое развитие событий крайне не устраивает К. Жеваго, потому что, если реализацию предмета лота возобновят, ему придется отдать 3267 122.50 грн государству (в лице ГП "СЭТАМ"), а еще более 300 млн грн заплатить кредиторам. 12 млн грн составит также гарантийный взнос.

В связи с этим, параллельно еще одна компания олигарха ООО "ЗВ Риэлти" обратилась с заявлением о совершении преступления, а именно – попытка исполнителя, ответственного за реализацию имущества этой компании на публичном аукционе, должностных лиц "СЭТАМ" и должностных лиц ОАО "Росава" (также компании К. Жеваго) завладеть имуществом "ЗВ Риэлти" путем продажи его на аукционе.

Целью этой схемы, по мнению журналистов-расследователей, является наложение как можно большего количества запретов на совершение действий в отношении имущества "ЗВ Риэлти", чтобы максимально исключить расчеты с его кредиторами (в список которых входят другие, связанные с К. Жеваго, компании), кредиторами их кредиторов и в конечном итоге – государством.

Напомним, 30 апреля на OpenMarket реализовали самый дорогой лот из арестованного имущества – здание гостиницы Военно-Никольского монастыря в Киеве, по адресу ул. Мазепы, 11.

Соревновались за него три участника, два из которых – компании, так или иначе связанные с К. Жеваго. Однако, победителем стала компания "Перфом Стандарт", которая купила лот за рекордные 307 млн грн.

Вторым участником, к которому переходит право выкупа лота №464865 в случае отказа ООО "Перформ Стандарт" уплатить предусмотренные законом суммы, является ООО "ФК "Финтакт". Эта компания также является связанной с К. Жеваго, и она же является заявителем по делу о запрете совершать действия по лоту №464865.

Зная это, сразу после аукциона Александр Мамро, гендиректор "СЭТАМ", на своей Facebook-странице предостерег, что аукцион могут сорвать, и выразил обеспокоенность личностью конечного бенефициара компании-должника, который все это может спровоцировать.