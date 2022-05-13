Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта со своей женой. В ней немало о том, какие потери терпят оккупанты, и как они готовы уничтожать гражданское население.

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Упасть с танка

В разговоре жена оккупанта советует ему "упасть с танка". Так он сможет получить травму и отправиться в госпиталь. А уж отсюда домой. Иного способа живым выбраться из Украины они не видят. Ведь ротации не предполагается из-за того, что их отправили в Украину до сентября. Мужчина подтверждает, что ротации не будет, заявляя, что "какой долбой* сюда поедет".

Но оккупант не слишком одобряет идею получения травмы. Жалуется, что сейчас ФСБ слишком тщательно проверяет, кто и как получил травму на войне против Украины. Так что этот план может и не сработать. Поэтому лучше получить ранения.

Зашло 100 морпехов, получилось 50

Рассказал он и о потерях, которые терпит российская оккупационная армия. По его словам, они взяли одну деревню, где многие захватчики погибли. При этом среди них и те, кого мобилизовали с оккупированных территорий Украины.

"Морхихов сто… ну, около сотни людей заходило. Вышло всего 50. А этих (так называемых "ополченцев", – 24 канал) заходило 80 – вышло где-то около 20", – признался российский оккупант.

Гранаты по гражданским в подвале

Российское военное командование не только не считается с потерями личного состава, но и отдает преступные приказы по уничтожению мирного населения.

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Оккупант признался, что его комбат отдал приказ во время штурма села забрасывать в каждый подвал гранату, не смотря. И только после этого заходить туда.

К счастью, не все выполнили его приказ. И когда оккупанты спустились в один из таких подвалов, то обнаружили там четырех скрывавшихся детей.

Смотрите перехваченный разговор оккупантов с женой