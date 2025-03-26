Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Как наказали командира за смерть подчиненного

В Славянском горрайонном суде Донецкой области 17 марта рассматривали дело о трагедии в одном из подразделений. Так, командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, младшего сержанта обвиняли в халатном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного.

В материалах дела говорится, что военнослужащий обратился к офицеру с просьбой немедленно обратиться в медицинский пункт из-за проблем с сердцем. Командир не отпустил солдата, и как следствие – военный умер.

Согласно справке о смерти, солдат умер из-за острой коронарной недостаточности.

После этого инцидента в батальоне началось расследование. Во время него было установлено, что в подразделении командир нарушал необходимость сохранения жизни и укрепления здоровья личного состава, необходимости внимательного отношения к подчиненным и их проблемам и тому подобное.

Поэтому, на командира был составлен протокол о халатном отношении к военной службе. Офицер признал вину, хотя на судебное заседание не явился.

По итогам рассмотрения дела, суд признал командира виновным в смерти подчиненного. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.