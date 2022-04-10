Супругу оккупанта удивила сумма вознаграждения за "сбитый украинский танк". Страна-агрессор платит 100 тысяч рублей, а командиры фальсифицируют достижения для получения денежных средств.

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Оккупант признается, что украинский танк сбить невозможно

В разговоре с женой оккупант признался, что украинский танк ему не найти, поэтому сбить его он бы и не смог. Однако командир подал документы о его "достижении".

В СБУ подчеркнули, что такие разговоры создают впечатление, что ложь является идеологией россиян. Они постоянно врут о своих якобы "достижениях" в войне, которых на самом деле нет.

Такое впечатление, что сплошные фейки и ложь – это национальная идея россиян. Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для денацификации. Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции,

– прокомментировали этот разговор в СБУ.

Разговор оккупанта с женой: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+)

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