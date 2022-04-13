Под командование полковника россияне вели обстрел из танков и артиллерии.

По данным следствия, российский полковник отвечал за ведение боевых действий в Сумской области. Он руководил военными 4 гвардейско-танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в городе Наро-Фоминске.

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Полковник отдавал приказы российским военным об уничтожении населенных пунктов Скряговка и Буймера Ахтырского района. Русские вели обстрел из танков и артиллерии.

В результате нападений российских оккупантов на гражданских украинцев было повреждено по меньшей мере 21 домохозяйство.

Командир из России обвиняется в сознательном нарушении норм международного гуманитарного права. Ему заочно было сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.