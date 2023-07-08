В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий "Орест" Казацкий написал: "Куда ехать? Я не знаю куда себя девать". Как еще реагируют украинцы – собрал 24 Канал.

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Как реагирует Украина и мир на возвращение командиров "Азовстали"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что он "просто плачет".

За эти долгие месяцы пребывания в Турции для меня, моей жены Екатерины Боднар и коллег в Посольстве Украины в Турции, ребята стали не просто друзьями, а практически членами нашей семьи. Мы имели высокую честь и доверие узнать наших ребят, по-человечески поддерживать и помогать, переживать их радости и заботы,

– отметил посол.

Он также добавил, что больше всего они хотели домой – к семьям и собратьям. И это сбылось на 500-й день войны России против Украины.

"Символы – это не просто знаки, это вдохновляющая концентрированная энергия, дает нам силы выстоять и победить! Слава Украине!" – подытожил Бондар.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заметил, что несокрушимые, уникальные, мужественные Герои уезжают домой.

Именно благодаря героическому сопротивлению на "Азовстали" и отпору, который дали врагу гражданские на Юге, враг не сумел продвинуться вглубь страны,

– добавил мэр.

Он поблагодарил всех, кто борется за Украину невероятными усилиями.

Домой возвращаются командиры "Азовстали": смотрите трогательное видео

Добро пожаловать домой, Герои!

– написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отреагировали на возвращение командиров "Азовстали" и украинские активисты, медийщики и волонтеры:

блоггер и автор телеграм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков написал, что это просто один из лучших дней;

активист Сергей Стерненко лаконично заметил: "Очень хорошо";

волонтер, ведущий и политик Сергей Притула отметил: "Поздравляем Героев с возвращением домой!"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал, что он рад, что их Военно-воздушные силы помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы из "Азовстали".

Мы всегда будем рядом с вами,

– заверил чешский чиновник.

Командиры "Азовстали" возвращаются из Турции домой: коротко

Владимир Зеленский заявил 8 июля, что в Украину возвращаются пятеро командиров "Азовстали", освобожденных из плена 21 сентября 2022 года. Тогда после обмена их интернировали в Турцию, где они по условиям обмена должны были находиться до окончания войны.

Украинские Герои находились под личной протекцией президента Эрдогана. После переговоров президента Украины с Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля Украина сумела вернуть Героев домой.

Домой в Украину возвращаются:

Денис "Редис" Прокоменко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламар – его заместитель;

Сергей "Волына" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

Впоследствии опубликовали кадры, на которых видно, как Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МВД Игорь Клименко встречают защитников на аэродроме. Оттуда они сели на самолет, чтобы отправиться домой.