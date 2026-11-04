В ВСУ меняют командиров и учитывают жалобы военнослужащих: Мусиенко раскрыл подробности

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, как меняется система командования в украинской армии. Он также объяснил, какую роль в кадровых перестановках играют жалобы военнослужащих и почему часть изменений остается незаметной для общества.

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Командиры получают больше свободы и ответственности

В украинской армии все большее значение приобретает способность командиров самостоятельно принимать решения в соответствии с ситуацией на фронте. Мусиенко обратил внимание на принципы управления, обнародованные Михаилом Драпатым, которые предусматривают децентрализацию и большее доверие к командирам непосредственно на местах.

Такой подход позволяет быстрее реагировать на изменения боевой обстановки и эффективнее использовать возможности подразделений. В то же время свобода принятия решений не должна означать отсутствие контроля со стороны военного руководства.

Там четко освещены свобода действий командиров, децентрализация, и это уже дает результат. Это доверие к командирам на местах, которое оправдывает себя. Но есть и ответственность, и, что очень важно, нулевая терпимость к злоупотреблениям, коррупционным проявлениям– подчеркнул Мусиенко.

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Изменения в управлении также связаны с приходом более молодых, но уже опытных командиров, которые имеют иное видение применения пехоты и современных технологий. Для внедрения новых подходов пересматриваются не только методы ведения боевых действий, но и подготовка личного состава, а также управленческие решения.

Жалобы военных учитываются при кадровых изменениях

Обновление командного состава уже происходит, хотя далеко не все решения становятся достоянием общественности. Мусиенко отметил, что при назначениях и кадровых перестановках учитываются предыдущая работа командиров, принятые ими решения и обращения военнослужащих.

Речь идет о постепенном пересмотре подходов к управлению, который должен отразиться на работе подразделений и отношении к потребностям личного состава.

Эти изменения постепенно происходят с точки зрения кадровых решений, назначений, смены командиров и людей на местах, в частности с учетом жалоб военнослужащих. Постепенно эта модель все же меняется– пояснил военный аналитик.

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По его оценке, не все процессы внутри Сил обороны Украины получают достаточное освещение, поэтому может создаваться впечатление, что система остается неизменной. Однако часть решений уже внедряется, а их результаты требуют времени.

Мусиенко выразил надежду, что постепенно эти изменения станут ощутимыми для различных категорий военнослужащих – от солдат и сержантов до офицерского состава.

Мусиенко о кадровых изменениях в ВСУ: смотрите видео