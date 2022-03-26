Если раньше в России говорили о том, что стремятся "спасти" все русскоязычное население в Украине, то сейчас амбиции притихли. Солдаты нанюхались пороха, а матери начали получать своих "двухсотых". Поэтому военное руководство изменило свою риторику.

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Теперь на России планируют только "вызволить" Донбасс

Так, начальник Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской продвигает уже новый нарратив. В нем говорится о том, что первоочередная цель "спецоперации" – полное "освобождение" Донбасса. Зато уже никто не вспоминает ни о "денацификации", ни о "демилитаризации".

Более того, международный отдел пропагандистского медиа "РИА" публикует уже новую карту. На ней можно увидеть, что в течение последних нескольких недель оккупанты не осуществляли наступления ни в одном из направлений.

В то же время на карте изображено скопление наших бойцов. Они сосредоточены возле временно заблокированных украинских населенных пунктов.

Что это значит? Враг уже в течение месяца не может похвастаться достижениями. Поэтому он должен менять свою риторику не только для военных, но и для всего населения страны. Такой подход позволит несколько уменьшить масштабы успеха "спецоперации". Ну чтобы хоть как-то выглядеть победителями в глазах своих граждан.

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