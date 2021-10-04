Командующий Сухопутных войск Александр Сырский 4 октября отрекомендовал его личному составу управления и командирам подчиненных воинских частей и учреждений. Генерал-полковник вручил Николюку выписку из приказа и пожелал успешного становления на новом месте службы.

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Новоназначенный командир после этого обратился к личному составу. Николюк заметил, что приоритетами в работе для него являются профессионализм, преданность воинскому долгу и человечность.

Что известно о новом командире

Генерал-майор Вооруженных сил Виктор Николюк с марта 2017 года служил в должности начальника 169 учебного центра "Десна" имени Ярослава Мудрого.

До того он был командиром 92 отдельной механизированной бригады. Также во время службы в рядах ВСУ Николюк командовал разведывательной ротой и танковым батальоном.

Воинское звание генерал-майора ему присвоили в декабре 2018 года.