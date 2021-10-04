Командующий Сухопутных войск Александр Сырский 4 октября отрекомендовал его личному составу управления и командирам подчиненных воинских частей и учреждений. Генерал-полковник вручил Николюку выписку из приказа и пожелал успешного становления на новом месте службы.
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Новоназначенный командир после этого обратился к личному составу. Николюк заметил, что приоритетами в работе для него являются профессионализм, преданность воинскому долгу и человечность.
Что известно о новом командире
Генерал-майор Вооруженных сил Виктор Николюк с марта 2017 года служил в должности начальника 169 учебного центра "Десна" имени Ярослава Мудрого.
До того он был командиром 92 отдельной механизированной бригады. Также во время службы в рядах ВСУ Николюк командовал разведывательной ротой и танковым батальоном.
Воинское звание генерал-майора ему присвоили в декабре 2018 года.
Виктор Николюк стал командующим ОК "Север" / Фото Минобороны
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Полный текст публикации ОК "Север" в фейсбуке:
Командующим войсками оперативного командования "Север" назначен генерал-майор Виктор Николюк.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский представил нового командующего войск ОК "Север" личному составу управления и командирам подчиненных воинских частей и учреждений сегодня, 4 октября.
Генерал Сырский вручил новоназначенному командиру выписку из приказа и пожелал успешного становления на новом месте службы. Виктор Николюк обратился к личному составу, заметив, что больше всего ценит в работе человечность, профессионализм и преданность воинскому долгу.
Генерал-майор Вооруженных Сил Украины Виктор Дмитриевич Николюк с марта 2017 года и до этого времени служил в должности начальника 169 учебного центра "Десна" имени князя Ярослава Мудрого. До этого – командир 92 отдельной механизированной бригады.
Служба связей с общественностью ОК "Север".