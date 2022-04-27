Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 27 апреля, передает 24 канал.

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Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины,

– отметил Зеленский.

Зеленский также добавил, что подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

Напомним, Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины 27 марта 2020 года.

Готовится важное решение ЕС: Зеленский обратился к украинцам 27 апреля – смотрите видео