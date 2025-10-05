5 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Львовскую область. Известно о разрушениях и погибших.

Оккупанты нанесли по Львовщине комбинированный удар. Противник применил ударные дроны и крылатые ракеты, передает 24 Канал.

Смотрите также Массированный удар по Ивано-Франковской области: есть разрушение – куда целился враг

Что известно о пострадавших в результате атаки на Львовщину?

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг попал по жилой застройке в Лапаевке. Четыре человека погибли. По предварительной информации, в результате удара один дом разрушен, еще восемь – повреждены. Всего в области травмы получили 6 человек.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый писал, что два человека погибли в Лапаевке.

В нашей соседней громаде, в Лапаевке, сегодня произошло горе. В результате вражеского удара погибли два человека,

– сообщил городской голова.

Еще двое, за словами мера, ранены, их госпитализировали. 46-летний мужчина, получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Его состояние – тяжелое. 60-летняя женщина имеет ушиб головы. Ее состояние – средней тяжести.

В Лапаевке разрушены частные дома. Поиски людей под завалами продолжаются.

Напомним, что под основным ударом противника оказался Львов. В городе загорелся ряд пожаров. Мэр Андрей Садовый призвал горожан закрыть окна, чтобы уберечься от дыма. Во Львове у части жителей исчез свет, также временно прекратил работу общественный транспорт.

Известно, что россияне атаковали индустриальный парк Sparrow.

Как пишут местные телеграмм-каналы, на сгоревших складах были товары польской компании LPP. В частности, это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также там был склад табака и сигарет.

В результате вражеской атаки по Львову сильные повреждения получил Храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Максимовича.

Какие последствия массированного удара по Украине?