5 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Львівську область. Відомо про руйнування та загиблих.

Окупанти завдали по Львівщині комбінованого удару. Противник застосував ударні дрони та крилаті ракети, передає 24 Канал.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Львівщину?

Зверніть увагу! О 10:13 в ДСНС повідомили, що на Львівщині загинули 4 людини і ще 4 отримали травми. Пошкоджено низку об'єктів, зокрема житлові будинки.

Раніше очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок масованої атаки дві людини загинули, ще дві – травмовані.

На місцях працюють всі профільні служби. Вічна пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним,

– йдеться у повідомленні чиновника.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий уточнив, що двоє людей загинули у Лапаївці.

У нашій сусідній громаді, в Лапаївці, сьогодні сталося горе. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей,

– повідомив міський голова.

Ще двоє поранені, їх госпіталізували 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Його стан – важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Її стан – середньої тяжкості.

У Лапаївці зруйновані приватні будинки. Пошуки людей під завалами тривають.

Нагадаємо, що під основним ударом противника опинився Львів. У місті спалахнула низка пожеж. Мер Андрій Садовий закликав містян зачинити вікна, щоб вберегтися від диму. У Львові у частини мешканців зникло світло, також тимчасово припинив роботу громадський транспорт.

Відомо, що росіяни атакували індустріальний парк Sparrow. Як пишуть місцеві телеграм-канали, на складах, що згоріли були товари польської компанії LPP. Зокрема, це бренди Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Також там був склад тютюну та сигарет.

Внаслідок ворожої атаки по Львову сильних ушкоджень зазнав Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Максимовича.

Які наслідки масованого удару по Україні?