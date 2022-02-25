Комендантский час во Львове во время активных военных действий страны-агрессора России будет проводиться с 22:00 до 6:00.

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ЛОДА сообщила о том, по сети распространяется фейк о якобы включении сирен при начале комендантского часа.

На самом деле, комендантский час будет вводиться без дополнительного звукового сопровождения.

Полный текст сообщения:

Информация о системах оповещения о комендантском часе – фейк.

По сети ходят фейки, что комендантский час сопровождается системами оповещения. На самом деле, никаких дополнительных оповещений, сигналов сирен и тому подобного не будет.

Ежедневно комендантский час длится с 22:00 до 6:00 без дополнительного звукового оповещения.

Напоминаем, что на территории, где действует комендантский час, запрещено находиться в определенный период времени на улице или в других общественных местах без пропуска, а также запрещается движение транспортных средств.

Также вводится режим светомаскировки – выключайте свет и фонари во время комендантского часа.