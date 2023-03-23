Комендантский час в столице пока продолжается с 23:00 до 5:00. Если в это время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право его задержать, чтобы проверить наличие документов и установить причину нарушения.

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Как будет работать метро после сокращения комендантского часа

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.

Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом следования последних поездов на линиях,

– отметили в КМВА.

Киевлянам также напомнили, что подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.

Смотрите график работы метро в Киеве / Фото КГВА

В Киеве сократят продолжительность комендантского часа

В КГВА рассказали, что сокращение комендантского часа позволит увеличить продолжительность курсирования общественного транспорта, а заведения сферы услуг смогут работать дольше. Соответственно, это положительно повлияет на экономику в столице.

Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест,

– отметил руководитель КГВА Сергей Попко.

В то же время, в КГВА подчеркнули, что война продолжается и угрозы для столицы до сих пор существуют. Поэтому при возникновении оснований меры безопасности могут усилить, в частности продолжительность комендантского часа могут увеличить.