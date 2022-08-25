Сайт 24 канала разбирался, где и при каких условиях могут отменить комендантский час или этого следует ожидать только после победы.

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Могут ли отменить комендантский час

Комендантский час во всех областях начинается в 22:00 или в 23:00 (зависит от того, насколько регион удален от зоны боевых действий), а заканчивается в 4:00, 5:00 или 6:00 утра.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, напомнил, что сейчас в Украине только в Закарпатской области нет комендантского часа. Во всех остальных сохраняются ограничения.

В настоящее время отмена комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью продолжительность комендантского часа во многих регионах может быть увеличена. Это объясняется увеличением продолжительности темной части суток,

– отметил эксперт.

Он добавил, что в западных и центральных областях комендантский час может быть отменен раньше. Все зависит от интенсивности боевых действий и воздушных ударов.

Если война перейдет в затяжную фазу и будет продолжаться только в отдельных регионах, а воздушные удары станут менее интенсивными, то в ряде областей комендантский час может быть отменен.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, пояснила, что по состоянию на сегодняшний день не время отмены комендантского часа, даже в определенных областях. Ведь мы – единая страна, у нас один враг, который так же имеет целью нас разъединить, а потому отменять комендантский час в определенных областях неуместно. Поэтому решение относительно всей территории Украины возможно после победы.

Комендантский час необходим для усиления безопасности граждан / Коллаж сайта 24 канала

Возможно, если в этом будет неотложная потребность в определенных регионах, к примеру в западных областях, расположенных далеко от зоны боевых действий, то обычно могут ослабить комендантский час. Однако, все же мы должны понимать, что пока не отменят военное положение, комендантский час будет в дальнейшем актуальным. А это будет возможно, когда Украина победит,

– отметила Монастырская.

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Зачем нужен комендантский час

Виолетта Монастырская отметила, что ведение комендантского часа – это одна из мер правового режима военного положения, что предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно – это запрет на пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка.

Очевидно, что просто в качестве прихоти никто не внедрял бы соответствующие ограничения. Это возможно только при наличии реальной угрозы! И это нужно понимать. Относительно отмены комендантского часа возникает вопрос "для чего?". Общество почему-то воспринимает комендантский час как наказание. Однако это наша с вами безопасность! Это то, что может спасти жизнь кому-то. Считаю, что Правительство уместно пролонгирует комендантский час, тем более эта возможность законодательно предусмотрена в условиях введения военного положения,

– отметила Монастырская.

Пока об отмене комендантского часа говорить рано / 24 канал

Она добавила, что есть определенные неудобства, однако комендантский час вполне оправдывает себя. Эти ограничения позволяют избежать проникновения диверсионных групп (ДРГ) на территорию страны, включая центральные и западные регионы страны. Если прилеты с неба можно проследить, то провокации со стороны ДРГ без комендантского часа идентифицировать гораздо сложнее.

Война – это хаос. И если не пытаться всем, а не только военным на передовой, соблюдать определенную дисциплину, определенные правила, то можно проиграть войну из-за собственных "усилий". К сожалению, общество привыкло к войне. Люди начали расслабляться, поэтому отмена комендантского часа точно не будет иметь положительные последствия. Каждый день каждая область страны слышит воздушные тревоги, куда-то попадают ракеты, где-то орудует ДРГ. Если задуматься, то гораздо легче подложить взрывчатку диверсионной группе и устроить тихо провокацию, чем на глазах запустить ракеты.

– объяснила Монастырская.

Она также отметила, что ДРГ – это не менее опасно, чем ракетные залпы. Поэтому комендантский час во время военного положения является важной и неотъемлемой составляющей ведения войны.

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