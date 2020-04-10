Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома

Жителей Львовской области настоятельно просят не покидать дома во время карантина. Однако комендантского часа ради этого на выходных не будут вводить.

Строгого запрета, который за собой влечет комендантский час, во Львове не будет. Об этом на брифинге рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Тем временем На Волыни вводят максимальное ограничение передвижения

Стоит отметить, что вечером 9 апреля глава облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в фейсбуке разместил видеообращение. В нем говорилось о том, что жителей Львовской области призывают не выходить на улицы с 13:00 субботы и до 6:00 понедельника. Но и там не было указано что-то о комендантском часе, лишь – рекомендация сидеть дома.

По состоянию на 10 апреля во Львовской области подтвердили 82 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 3 пациентов.

Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной периоды времени.

Более строгие ограничения в западных областях: кратко

О том, что Кабинет Министров рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19 рассказал мэр Ивано-Франковска Русл ан Марцинкив после совещания с премьером Шмыгалем.

после совещания с премьером Шмыгалем. Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

В Черновицкой области в эти выходные после 13:00 субботы и до 6:00 понедельника не будут работать продуктовые магазине и АЗС. Последние будут обслуживать только водителей спецтранспорта: скорых, полиции и тому подобное.

В Волынский области с 11 апреля вводят режим максимального ограничения передвижения. В частности, начиная с 13:00 субботы до 06:00 понедельника, жителей региона просят не выходить из дома, а продукты и лекарства купить заранее.

Аналогично хотят поступить и в Ивано-Франковской области. Так, жителей региона просят не выходить из дома 13:00 субботы до 6 утра понедельника.

В Тернополе не будут вводить комендантский час с 11 до 13 апреля. Там так же просят людей сократить социальные контакты и продолжают действовать все карантинные меры и ограничения, введенные ранее.



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