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      На Волыни вводят максимальное ограничение передвижения

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      На Волыни вводят максимальное ограничение передвижения / voladm.gov.ua

      В Волынский области с 11 апреля вводят режим максимального ограничения передвижения. В частности, начиная с 13:00 субботы до 06:00 понедельника, жителей региона просят не выходить из дома, а продукты и лекарства купить заранее.

      Дополнительные ограничительные меры внедряют из-за эпидемической ситуации на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

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      Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения,
      – говорится в сообщении.

      В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома. Продукты и лекарства нужно купить заранее.

      Власти области надеются, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям. Ведь все делают для того, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса в регионах.

      "Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – подчеркнул глава облгосадминистрации.

      Решение об ограничении передвижения приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

      К слову, по состоянию на 10 апреля в Волынской области зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Волынь
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