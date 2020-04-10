На Волыни вводят максимальное ограничение передвижения

В Волынский области с 11 апреля вводят режим максимального ограничения передвижения. В частности, начиная с 13:00 субботы до 06:00 понедельника, жителей региона просят не выходить из дома, а продукты и лекарства купить заранее.

Дополнительные ограничительные меры внедряют из-за эпидемической ситуации на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

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Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения,

– говорится в сообщении.

В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома. Продукты и лекарства нужно купить заранее.

Власти области надеются, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям. Ведь все делают для того, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса в регионах.

"Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – подчеркнул глава облгосадминистрации.

Решение об ограничении передвижения приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К слову, по состоянию на 10 апреля в Волынской области зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом.



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