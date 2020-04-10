На Волині вводять максимальне обмеження пересування
У Волинський області з 11 квітня вводять режим максимального обмеження пересування. Зокрема, починаючи з 13:00 суботи до 06:00 понеділка, жителів регіону просять не виходити з дому, а продукти та ліки купити заздалегідь.
Додаткові обмежувальні заходи впроваджують через епідемічну ситуацію на Волині. Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
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Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області вводиться режим максимального обмеження пересування,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, з 13:00 суботи до 06:00 понеділка волинян просять не виходити з дому. Продукти та ліки потрібно купити заздалегідь.
Влада області сподівається, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій. Адже все роблять для того, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу в регіонів.
"Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", – наголосив голова облдержадміністрації.
Рішення про обмеження пересування прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
До слова, станом на 10 квітня у Волинській області зафіксували 41 випадок зараження коронавірусом.
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