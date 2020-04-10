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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Волині вводять максимальне обмеження пересування

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      На Волині вводять максимальне обмеження пересування / voladm.gov.ua

      У Волинський області з 11 квітня вводять режим максимального обмеження пересування. Зокрема, починаючи з 13:00 суботи до 06:00 понеділка, жителів регіону просять не виходити з дому, а продукти та ліки купити заздалегідь.

      Додаткові обмежувальні заходи впроваджують через епідемічну ситуацію на Волині. Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

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      Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області вводиться режим максимального обмеження пересування,
      – йдеться у повідомленні.

      Зокрема, з 13:00 суботи до 06:00 понеділка волинян просять не виходити з дому. Продукти та ліки потрібно купити заздалегідь.

      Влада області сподівається, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій. Адже все роблять для того, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу в регіонів.

      "Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", – наголосив голова облдержадміністрації.

      Рішення про обмеження пересування прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

      До слова, станом на 10 квітня у Волинській області зафіксували 41 випадок зараження коронавірусом.

      Як не захворіти на коронавірус
      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Волинь
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