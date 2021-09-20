"В угрозах новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим безусловное давление на бизнес. Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды", – отметил Артем Филипьев, директор по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог".

За то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используются в производстве агломерата, ГЭИ выдвинула АМКР претензии на сумму более 450 млн грн.

Однако в компании отмечают, что это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением.

Шламову площадку новый владелец получил в 2005 году в результате покупки актива. "Криворожсталь" имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде.

В сообщении пресс-службы отмечается, что "АрселорМиттал Кривой Рог" и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов. Но в этом году ситуация начала ухудшаться, ведь аглофабрика простаивала, пока предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов.

Добавим, что в апреле 2021 года представители ГЭИ проводили плановую проверку на территории "АрселорМиттал Кривой Рог". В документах, присланных предприятию, они ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.