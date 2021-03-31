Компания Lexus создала уникальную версию седана для геймеров
Lexus с помощью американской креативной студии создала уникальную, предназначенную для геймеров, версию нового седана. Концепт получил название Gamers IS.
Источник:"Авто24" на 24 канале
Прототип оклеен специальной матовой пленкой, салон выполнен в стиле "Неоновый Токио". Потолок авто покрыт панелями из акрила с каплями дождя, которые подсвечиваются.
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Окна имеют специальное покрытие, которое затемняется, а на заднее окно можно вывести отдельный фон для ведения эфира.
В салоне Lexus оборудовано профессиональное место геймера, а сверхмощный игровой компьютер спрятали в багажник. Все это подсвечено светодиодами, в салоне даже есть дым-машина и система лазеров. Правда, на ходу все это не работает.
Профессиональное место геймера в салоне Lexus / Фото GameMAG
Многочисленная электроника питается от обычных розеток, как и место геймера. Оно расположено на переднем пассажирском кресле, которое имеет обратную связь и перед которым установлен изогнутый 27-дюймовый 4K-монитор и клавиатура.
Электроника питается от обычных розеток / Фото GameMAG
В то же время игровой контроллер, которым пользуется стример уникален и напечатан на 3D-принтере.
В США может появиться электрический драг-рейсинг
Американская ассоциация хот-родов которая является организатором большинства соревнований по дрэг-рейсингу, пытается привлечь к соревнованиям электрические автомобили. Для этого она ведет переговоры с автомобильными производителями, убеждая тех, что это прекрасный способ продвижения продукции.
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