Lexus с помощью американской креативной студии создала уникальную, предназначенную для геймеров, версию нового седана. Концепт получил название Gamers IS.

Прототип оклеен специальной матовой пленкой, салон выполнен в стиле "Неоновый Токио". Потолок авто покрыт панелями из акрила с каплями дождя, которые подсвечиваются.

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Окна имеют специальное покрытие, которое затемняется, а на заднее окно можно вывести отдельный фон для ведения эфира.

В салоне Lexus оборудовано профессиональное место геймера, а сверхмощный игровой компьютер спрятали в багажник. Все это подсвечено светодиодами, в салоне даже есть дым-машина и система лазеров. Правда, на ходу все это не работает.



Профессиональное место геймера в салоне Lexus / Фото GameMAG

Многочисленная электроника питается от обычных розеток, как и место геймера. Оно расположено на переднем пассажирском кресле, которое имеет обратную связь и перед которым установлен изогнутый 27-дюймовый 4K-монитор и клавиатура.



Электроника питается от обычных розеток / Фото GameMAG

В то же время игровой контроллер, которым пользуется стример уникален и напечатан на 3D-принтере.

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