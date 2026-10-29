Компания Philip Morris разработала мобильное приложение для работы с торговыми точками по всей Украине

Об этом сообщил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Артем Коник в ходе конференции TECHNOVATION, которая состоялась 27 октября в Киеве в рамках Киевского международного экономического форума.

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Еще 5–7 лет назад у нас не было инструментов, которые позволяли бы настолько быстро и эффективно взаимодействовать с торговыми партнерами по всей Украине. Сегодня благодаря мобильному приложению мы поддерживаем прямую связь с более чем 25 тыс. торговых точек, можем оперативно передавать информацию и предоставлять необходимый сервис независимо от их местоположения – будь то во Львове или в Харьковской области вблизи линии фронта. В условиях войны это особенно важно, ведь цифровые решения позволяют нам обеспечивать непрерывность работы даже там, где физическое присутствие сотрудников ограничено или опасно– отметил он.

По его словам, компания может автоматически осуществлять мониторинг выкладки продукции в магазинах. В некоторых торговых точках установлено специальное оборудование, которое каждые 15 минут фотографирует полки с продукцией компании.

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Если система обнаруживает отсутствие товара на полке, она автоматически отправляет уведомление продавцу, который может проверить наличие продукции и пополнить выкладку.

По словам Коника, раньше для проверки полок необходимо было регулярно направлять торговых представителей в магазины. Автоматизация этого процесса позволяет сократить количество физических визитов в регионы с повышенными рисками для безопасности.

Для нас цифровизация – это не только эффективность и оптимизация ресурсов. Во время войны она стала инструментом безопасности сотрудников и обеспечения непрерывной работы бизнеса– подчеркнул генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

Коник также сообщил, что цифровая трансформация компании охватывает обслуживание потребителей. В частности, Philip Morris использует искусственный интеллект для прогнозирования потребностей пользователей и определения случаев, когда электронные устройства могут потребовать технического обслуживания или замены.

По его данным, ежегодно контакт-центр и чаты компании обрабатывают около 2,8 млн обращений и контактов с потребителями, а сервисы обеспечивают почти 1 млн доставок.

Конференция TECHNOVATION состоялась 27 октября в рамках Киевского международного экономического форума. Мероприятие организовала Diia.City Union при участии более 250 представителей государства, украинского и международного бизнеса.