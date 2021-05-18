В рамках всеукраинского социального проекта поддержки государственных домов престарелых "Творим добро" компания "ТЕДИС Украина" реализовала третий этап, передав более тысячи индивидуальных антиковидных наборов в восемь гериатрических учреждений.

В набор вошли большие упаковки антибактериальных салфеток и масок, антисептические средства для рук (гель и аэрозоль), а также крем для рук. Такой набор получил каждый житель домов престарелых, поддержку которым оказывает компания "ТЕДИС Украина".

Как сообщалось ранее, социальный проект "Творим добро" компании "ТЕДИС Украина" охватывает семь областей Украины: Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Львовскую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую и Донецкую. Всего в опекаемых компанией "ТЕДИС Украина" гериатрических учреждениях проживает более тысячи человек, самому старшему из которых 102 года.

Этот проект реализуется в соответствии с Глобальными целями устойчивого развития 2015 – 2030, определенных ООН, среди которых, в частности, "Преодоление бедности" (Цель 1) и "Крепкое здоровье". (Цель 3). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто в силу различных обстоятельств остался без семейной поддержки и живет в специальных гериатрических заведениях.

Проект "Творим добро" был отмечен в рейтинге "Лидеры устойчивого бизнеса" журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Напомним, что компания "ТЕДИС Украина" в партнерстве с "ЛигаБизнесИнформ" подготовили специальный проект "Наши пожилые. Как живут в спецучреждениях пожилые люди". Ознакомиться с ним можно по ссылке.