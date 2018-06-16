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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Компания Dell представила игровой компьютер Inspiron Gaming Desktop

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Компания Dell представила игровой компьютер Inspiron Gaming Desktop
/ 3D News

Корпорация Dell начала продажи настольного компьютера Inspiron Gaming Desktop. Новинка относится к игровому классу ПК, к тому же в новинку встроили процессор Ryzen второго поколения.

Об этом сообщает ресурс 3D News.

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Система новинки использует аппаратную платформу AMD, в частности процессор Ryzen второго поколения. Допускается установка различных чипов Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge), включая 8-ядерные изделия Ryzen 7 2700X и Ryzen июля 2700.

Компьютер может поддерживать до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400. Также возможно формирование гибридной подсистемы хранения данных с традиционным жестким диском емкостью до 2 Тбайт и твердотельным модулем емкостью 256 Гбайт. При необходимости пользователи смогут установить дополнительные устройства хранения данных типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма.

Dell Inspiron Gaming Desktop
Dell Inspiron Gaming Desktop получит процессор AMD Ryzen второго поколения

Перечень графических опций включает ускорители Radeon RX 560, RX 570 и RX 580. В компьютере могут быть задействованы два видеоадаптера, а топовые конфигурации подходят для работы с шлемами виртуальной реальности.

Также новинка оборудована сетевым контроллером Gigabit Ethernet и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Среди доступных интерфейсов стоит упомянуть порта USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 и HDMI.

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Новинка выполнена в корпусе с подсветкой синего цвета. В качестве программной платформы используется операционная система Windows 10 Home. Стоит отметить, что цены на новый ПК от Dell стартуют от 850 долларов (около 22 286 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты AMD Цены Dell
Источник: 24 Канал
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