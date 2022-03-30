Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время брифинга. Соответствующий законопроект №7198 уже зарегистрировали в парламенте.

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Что нужно сделать украинцам

Как рассказала Шуляк, люди, потерявшие свое жилье или чьи дома разрушили или повредили, обязательно должны зарегистрироваться через Дию.

Они получат право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины,

– отметила депутат.

Это позволит государству уже сейчас начать работу и просчитывать расходы на восстановление жилья. Речь идет о сотнях миллиардов гривен.

Согласно законопроекту, человек сможет выбирать город , где хочет поселиться.

"То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре", – рассказала нардеп.

Компенсация украинцам за повреждение и уничтожение их жилья является инициативой Владимира Зеленского, разработанной совместно с правительством и Верховной Радой.