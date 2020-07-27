Пострадавшим от насильственных преступлений депутаты предлагают выплачивать компенсацию. Подобная практика существует и в других странах, где сумма выплат может доходить до 25 тысяч евро.

Размер компенсаций жертвам насилия и кто будет выделять деньги, – эти и другие новации проекта закона журналистка 24 канала обсудила с советником, адвокатом юридической фирмы Hillmont Partners, Игорем Пугайко.

Исторический путь компенсаций

17 июля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О возмещении вреда потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений" (№ 3892). Стоит отметить, что Министерством юстиции достаточно давно ведется работа в направлении разработки действенного механизма компенсации государством вреда потерпевшим от насильственных правонарушений.

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В 2016 году подобный законопроект регистрировался в Верховной Раде предыдущего созыва, однако, очевидно, не нашел достаточной политической поддержки и достаточно быстро был отозван.

Более того, осенью этого года предыдущим правительством уже вносился фактически идентичный по содержанию законопроект (№ 3149 от 03.03.2020), однако, по данным официального портала Верховной Рады, он был отозван уже на следующий день после регистрации.

Анализируя актуальный законопроект, следует остановиться на отдельных аспектах его принятия и практического применения.

Еще в 2005 году Украина подписала Европейскую Конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений. Пока что указанная конвенция не ратифицирована Украиной, однако, по информации от представителей Министерства юстиции, которая время от времени появляется в информационном пространстве, можно прийти к выводу, что работа в этом направлении ведется.



Игорь Пугайко положительно оценивает инициативу по компенсациям / Фото АО Hillmont Partners

В любом случае наше государство стремится стать полноценным членом Европейского сообщества не только на бумаге, но и в законодательной плоскости, поэтому все государственные программы развития так или иначе предусматривают необходимость адаптации отечественного законодательства к европейским нормативам. Одним из таких пунктов является приведение законодательства Украины в соответствие к упомянутой конвенции.

Положениями гражданского и уголовного процессуального законодательства предусмотрено возмещение потерпевшим в результате уголовных правонарушений ущерба за счет государства, однако указанные положения содержат оговорку, что такое возмещение происходит в порядке, установленном законом,

– замечает Игорь Пугайко.

Именно таким законом и должен стать инициированный правительством законопроект. Сейчас не смотря на то, что право получить такое возмещение предусмотрено законодательством, однако из-за отсутствия соответствующего механизма оно является чисто декларативным.

Кто может ожидать компенсации

Главные сложности, которые сопровождают принятие законопроекта, заключаются в том, что это приведет к дополнительной нагрузке на бюджет, поскольку государство будет вынуждено выплачивать определенные средства с сомнительной перспективой их возврата.

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Для выплаты компенсаций законопроектом предусматривается создание спецфонда, наполнение которого предлагается осуществлять за счет осужденных, взимая с них соответствующий сбор в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Также предлагается, чтобы закон вступил в силу через год после начала формирования специального фонда.

Даже сами инициаторы законопроекта не могут назвать точные суммы, которые должны будут быть выплачены потерпевшим за счет государственных средств, при том, что возврат указанных сумм в бюджет является достаточно сомнительным, учитывая "должников",

– говорит Игорь Пугайко.

Кроме того, по мнению адвоката, законопроект не является самодостаточным. Для его надлежащей реализации нужно вносить изменения в бюджетное законодательство. Стоит отметить, что соответствующий законопроект (№ 3894 от 17 июля 2020року) также подан в Верховную Раду на рассмотрение.

По законопроекту потерпевший имеет право на возмещение вреда в связи с:

потерей заработка или дохода вследствие причинения насильственным уголовным правонарушением вреда его здоровью;

понесением расходов на медицинские услуги, приобретение лекарств и медицинских изделий.

В случае смерти потерпевшего, право на возмещение ущерба за расходы на лечение или погребение получат его родственники.

Минимальный размер возмещения предполагается на уровне 40% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на сегодня примерно 841 гривен) в расчете на одного человека в день обращения. Если размер заявленной и подтвержденной к выплате суммы окажется меньше минимального, то возмещение ущерба не будет проводиться.

Для получения возмещения потерпевшему или его родственникам необходимо будет подать соответствующее заявление и документы, которые, в том числе, подтверждают понесенные расходы, в частности размер утраченного заработка.

В случае же, когда потерпевший не сможет предоставить документов, подтверждающих такие расходы, ему выплатят 40% от минимального размера установленной выплаты (сегодня это примерно 336 гривен.

Законопроєктом предполагается, что в выплате может быть отказано или она уменьшается на сумму, которая была возмещена потерпевшему самим осужденным, или же за счет социальных выплат,

– добавляет Игорь Пугайко.



В европейских странах компенсации жертвам насилия – существенные / Фото 24 канала

В общем законопроектом устанавливаются общие положения о возмещении и минимальная сумма выплаты, а вот порядок их осуществления и максимальную сумму возмещения предлагается утверждать решением Кабинета Министров.

По этому поводу, Игорь Пугайко хочет отметить, что из опыта стран европейского сообщества, о котором, в частности, упоминают и разработчики законопроекта, можно прийти к выводу, что максимальный размер соответствующего возмещения часто ограничен весьма скромным уровнем, если, конечно, последствия от таких преступлений вообще можно оценивать материально.

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Например, в Эстонии максимальный размер такого возмещения ограничен 9500 евро, а в Германии может достигать почти 25 тысяч евро. Есть страны, где максимальный уровень таких выплат значительно выше, вроде Швейцарии. Однако, следует напомнить, что предложенный проект закона предусматривает получение выплат во внесудебном порядке, в то время как в некоторых странах такие выплаты могут быть получены исключительно по решению суда.

Принятие этого законопроекта в любом случае будет шагом вперед для нашего государства в сфере защиты основополагающих прав человека и предоставления гарантий, которые предусмотрены Конституцией и которые взяла на себя Украина, обязуясь придерживаться положений международного законодательства,

– убежден адвокат Пугайко.

Законопроект и предложенные механизмы реализации соответствующих прав, возможно, и не идеальны, однако, принципиально критиковать документ или же искать в нем отдельные недостатки было бы неправильно. Поскольку данная сфера правоотношений является достаточно новой даже для европейских стран, каждая из которых принимая на себя соответствующие обязательства, самостоятельно определяет механизмы и принципы их работы.

Таким образом, учитывая "непопулярность" подобного законопроекта среди законодателей наряду с его важным социальным значением, можно пожелать только наличии достаточной политической воли для его принятия и начала реализации цели, которая в нем заложена.