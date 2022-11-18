Как украинской компании удается совмещать благотворительность и бизнес-деятельность в условиях войны, рассказал Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в эфире программы Ian King Live на Sky News в Великобритании. Собрали самое важное.

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Приоритет – помощь ВСУ

Юрий Рыженков отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения акционеры Метинвест Ринат Ахметов и Вадим Новинский взяли курс на поддержку Вооруженных сил Украины. Эта политика действует в компании и сейчас. Поэтому кроме использования оборудования для создания линии обороны Метинвест разработал новые способы производства бронированной стали, которая сейчас используется в бронежилетах.

Мы поставили украинской армии и территориальной обороне более 150 000 бронежилетов. Также разработали новые стальные мобильные укрытия, которые можно использовать в полевых условиях для обогрева и защиты военных от обстрелов.

– рассказал Генеральный директор Группы Метинвест.

Кроме того, компания закупает и поставляет армии автомобили, бронетехнику, тепловизоры, рации, а также оборудование, необходимое силам обороны Украины в полевых условиях.

От поддержки работы металлургических комбинатов до новых инициатив: как сегодня работает Метинвест

Несмотря на то, что комбинат "Азовсталь" в Мариуполе не функционирует, в Украине, действуют два металлургических комбината Группы Метинвест. Один в Запорожье, другой – в Каменском.

Они оба сейчас работают, их мощности загружены примерно на 50–60%. Однако мы можем изготавливать бронированные плиты, стальные укрытия и т.д.

– отметил Рыженков.

При этом он добавил, что сейчас компания практически не знает, что происходит в Мариуполе. Однако ожидает, что после победы они смогут возобновить работу в регионе.

Мы уверены, что должны получить полную компенсацию за ущерб от россиян и реинвестировать ее в украинские заводы, чтобы возобновить их работу,

– говорится в интервью.

Также Рыженков рассказал, что из последней партии стали с мариупольского завода удалось изготовить символические браслеты с отчеканенным украинским гербом.

"Я говорю, что это самая ценная сталь в мире, потому что она из последней партии "Азовстали". Мы присоединились к президентской инициативе UNITED24 и ювелирной компании Sova, изготовившей эти браслеты. Итак, ювелиры изготовили браслеты, мы предоставили сталь, а Новая почта развозила их по Украине. А средства от этого UNITED24 направил на поддержку Вооруженных сил Украины. Первые партии продали, чтобы закупить беспилотники для армии, и они уже на передовой", – пояснил Рыженков.

Деятельность за пределами Украины

По словам Юрия Рыженкова, в работе за границей изначально возникли определенные сложности. В первую очередь из-за того, что компания полагалась на полуфабрикаты из "Азовстали". Однако сейчас удалось разнообразить источники поставок полуфабрикатов.

Например, здесь, в Великобритании, слябы сейчас снабжает British Steel, Thyssenkrupp. В Италии – это ADI. Мы нашли различных поставщиков, которые могут обеспечить нам необходимые объемы,

– добавил он, подчеркнув, что даже в конкурентных условиях удалось заручиться поддержкой иностранных коллег.

В заключение Рыженков отметил, что продукцию "Азовстали" видел любой гражданин Великобритании и добавил, что условия, в которых мир узнал о заводе, - это настоящая трагедия. Однако сейчас в мире много памятников, сделанных из стали, изготовленной в Мариуполе. К примеру, ворота Панамского канала сделаны, большое количество круизных лайнеров в Средиземном море, укрытие над Чернобылем, ведь именно этот комбинат производил продукцию широкого назначения.