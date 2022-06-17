Телеграм-каналы сейчас являются одними из самых быстрых источников передачи информации, но не все каналы работают добросовестно. Например, многие миллионники постят фото и видео взрывов и "прилетов" до обнародования официальной информации. Поэтому 24 канал собрал список качественных телеграм-каналов, которым, по нашему мнению, можно доверять.

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Добрый вечер, мы из Украины

Канал имеет название, которое стало символическим с начала войны. Он насчитывает около 340 тысяч подписчиков. Там можно найти актуальные новости с фронта, мемы и юмористический формат. Этот телеграм-канал закрыт. Чтобы попасть туда, нужно подать заявку.

ВСУ оперативный

На канале тоже постят актуальные и оперативные новости об ВСУ и ситуации на фронте. Здесь увидите свежие потери оккупантов, мастерскую работу нашей армии и т.д. "ВСУ оперативный" имеет более 400 тысяч подписчиков.

Spravdi

Это канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, состоящий из 96 тысяч подписчиков.

Центр противодействия дезинформации при СНБО

Официальный телеграм-канал Центра создан для информационной безопасности украинцев. Здесь развенчивают русскую пропаганду и нарративы. Следует подписаться хотя бы ради того, чтобы не попадать на кремлевские фейки, поскольку во время войны их пропагандисты работают усиленно.

Добрый вечер, мы из Киева

Одноименный канал о важных новостях не только Украины в целом, но и Киева. Насчитывает более 130 тысяч подписчиков. Он тоже частный, поэтому при желании следить, нужно подать заявку.

InformNapalm

В телеграме Международного разведывательного сообщества InformNapalm – 124 тысячи подписчиков. Напомним, что это волонтерская инициатива по информированию о российско-украинской войне.

DeepState

Здесь собрана основательная аналитика о событиях в Украине и мире. Новости появляются быстро, равно как и разъяснения к ним.

Грунт

Грунт позиционирует себя как медиа с четкой патриотической позицией. На канале пишут об Украине и украинцах, войне и мире, политике и экономике, "черном и белом".

Суспільне

На официальный новостной канал "Суспільного" подписаны более 292 тысяч человек. Сообщения здесь преимущественно короткие, но оперативные. Информация тоже проверена.

Штирлиц

У канала Анатолия Штирлица имеет 145 тысяч подписчиков. Здесь актуальны новости с фронта, "двухсотые" россияне и многие другие интересности. Ведет его офицер ВСУ Анатолий Штефан, а "Штирлиц" – его позывной.

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