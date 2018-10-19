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      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП

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      Украинские лавры должны принадлежать Украинской православной церкви
      Украинские лавры должны принадлежать Украинской православной церкви / Фото из открытых источников

      Все вопросы касательно украинских монастырей, имеющих статус лавры, должны решаться исключительно в рамках украинского законодательства. Однако в УПЦ КП считают, что они должны принадлежать Украинской православной церкви.

      Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря во время чата на "Главреде".

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      Он подчеркнул, что церковное имущество принадлежит религиозным обществам как юридическим лицам. Поэтому именно они на своем общем собрании имеют право решать, кому подчиняться – или украинской церкви, или русской.

      Что касается лавр, то они, как имущественные комплексы принадлежат государству и переданы только в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать к украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии – к румынской церкви и т. д,
      – заявил архиепископ.

      По его мнению, на данный момент еще преждевременно делать прогнозы относительно имущественной принадлежности лавр.

      "Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины. Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все будут осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимость соблюдения принципов ненасилия", – подытожил Евстахий Заря.

      Отметим, в Украине есть три православных монастыря, имеющих статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и был принят разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Томос Религия Единая поместная церковь Законодательство
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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