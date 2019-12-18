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      Концепция единого юрлица позволит налоговой и таможни быстрее реформироваться, – Верланов

      9 Читати новину українською
      Сергей Верланов

      Поддержанный Верховной Радой в первом чтении (341 голос – "за") законопроект о создании единых юридических лиц в Государственной налоговой и Государственной таможенной службах позволит им быстрее реформироваться, быстрее и эффективнее внедрять изменения, которых от них ожидают.

      Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя результаты голосования народными избранниками.

      "Наши инициативы по реформированию службы, развития сервисов, меры по обеспечению наполнения бюджета поддержаны. Принятый законопроект позволит нам быстрее реформироваться, быстрее и эффективнее внедрять изменения, которых от нас ожидают", – заявил глава налоговой.

      По словам Сергея Верланова, этот законопроект объединил сессионный зал, поскольку за него проголосовали представители всех фракций и групп парламента.

      "Это свидетельствует о внимании общества к процессам, которые сейчас идут в налоговой службе", – добавил глава ГНС, поблагодарив народных депутатов и профильный комитет за поддержку.

      Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики".

      Принятый документ, в частности, определяет механизм реализации концепции единого юридического лица для Государственной налоговой и Государственной таможенной служб и разграничения их функций.

      В правительстве надеются, что после голосования за этот законопроект во втором чтении реформа по разделению Государственной фискальной службы на ГНС ​​и ГТС завершится.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Сергей Верланов Государственная налоговая служба
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