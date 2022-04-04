Своими глазами трагедию в Буче, Ирпене и Гостомеле видел и командир батальона территориальной обороны Киева Петр Кузык. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Ирпень пострадал среди освобожденных городов на Киевщине больше всего, потому что именно там начались оккупационные действия. Они "насыпали" из Бучи и Гостомеля. Увиденное просто не укладывается в голове.

Если мы думали, что воюем с военными, солдатами, то сейчас мы воюем с криминальными ублюдками, которых даже в плен брать нельзя. Это – нелюди, не военные формирования с честью. Конченые ублюдки,

– подчеркнул Кузык.

Он рассказал, что в освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене нашли сотни убитых гражданских людей. Среди них – расстрелянные дети и женщины со связанными руками, 80-летние пенсионеры и животные. Подробнее о жутких последствиях российской оккупации – читайте по ссылке.

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