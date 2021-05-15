Конец "маски-шоу" и давления на бизнес, – Шмыгаль о создании Бюро экономической безопасности
На днях Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности – орган, который заменит налоговую милицию. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что БЭБ станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Еще в конце января 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон о Бюро экономической безопасности, а 12 мая Кабмин поддержал его создание.
Узнайте больше Правительство поддержало образование Бюро экономической безопасности в Украине
Шмыгаль рассказал о важности появления БЭБ
Денис Шмыгаль отметил, что Бюро экономической безопасности – новый аналитический орган, который заменит "знаменитую" налоговую милицию. По словам премьера, начало работы бюро станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.
БЭБ – это конец "маски-шоу", это конец силовому давлению на бизнес и новый аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений,
– отметил Шмыгаль.
Напомним, создание Бюро экономической безопасности было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша помощи.
Бюро экономической безопасности будет иметь такие полномочия
- выявление зон рисков в сфере экономики, оценки рисков и угроз экономической безопасности государства;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства;
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи.
Поделиться новостью