На днях Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности – орган, который заменит налоговую милицию. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что БЭБ станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.

Еще в конце января 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон о Бюро экономической безопасности, а 12 мая Кабмин поддержал его создание.

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Шмыгаль рассказал о важности появления БЭБ

Денис Шмыгаль отметил, что Бюро экономической безопасности – новый аналитический орган, который заменит "знаменитую" налоговую милицию. По словам премьера, начало работы бюро станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.

БЭБ – это конец "маски-шоу", это конец силовому давлению на бизнес и новый аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений,

– отметил Шмыгаль.

Напомним, создание Бюро экономической безопасности было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша помощи.

Бюро экономической безопасности будет иметь такие полномочия